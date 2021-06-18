شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تستخدم كلمات ألبومها الجديد للإعلان عن توقيت عرضه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية تايلور سويفت على استخدام بعض كلمات ألبومها الجديد، للترويج له قبل طرحه في 19 نوفمبر المقبل، حيث نشرت صورة لها من جلسة تصويرها الجديدة، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، بالإضافة إلى صورة أخرى لبعض كلمات الألبوم المنتظر.

وجاءت الكلمات التى استخدمها سويفت في البوست الذى تداوله عدد كبير من المتابعين: "لقد قلت دائمًا إن العالم مكان مختلف لمن يعانون من الحزن، يتحرك على محور مختلف وبسرعة مختلفة، الوقت يتغير ذهابًا وإيابًا بشكل عابر، قد يمر الحزن بالآلاف من المشاعر الدقيقة يوميًا في محاولة لمعرفة كيفية تجاوزها دون التقاط الهاتف لسماع ذلك الصوت القديم المألوف".

وحصلت سويفت على جائزة أفضل عائلة Best Family، خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى CMT لعام 2021، وكانت والدة سويفت أول ما خطر ببالها بعد إعلان حصولها على الجائزة، فرغم أن المغنية الريفية البالغة من العمر 31 عامًا والتي تحولت إلى نجمة البوب ​​لم تحضر الحفل كما أنه لم يتم بث الجائزة على التليفزيون لكنها لم تهتم وقامت بمشاركة الفيديو مع متابعها على إنستجرام وعلقت: "أحبك يا ماما" .