شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص طريفة بين أحمد حلمي وابنته لي لي على تيك توك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حين لآخر تشارك لي لي أحمد حلمى، بلقطات عبر حساباتها الرسمية تكشف علاقتها الوطيدة مع والدها التي يتخللها صداقة بينهما، وهو ما ظهر بشكل كبير في الفيديو الأخير الذى نشرته عبر حسابها بموقع تيك توك منذ قليل.

وظهر حلمى، في الفيديو الذى نشرته ابنته لي لي، وهو يشاركها لحظاتها الطريفة في الرقص أمام منزلهما، بالإضافة إلى ظهوره في فيديو آخر داخل السيارة وهما يقومان ببعض الحركات الطريفة، وسرعان ما حظى الفيديو على عدد كبير من المشاهدات التي تخطت الآلاف خلال دقائق قليلة.

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وكان قد داعب النجم أحمد حلمى زميله النجم أحمد مكى بصورة نشرها على حسابه الشخصى على "فيس بوك" وعلق على الصورة: "أحلى حاجة فى مكي إن قلبه كبير مهما ضربته بيعطف عليا".

وكان النجم أحمد حلمى طلب من جمهوره ومتابعيه عبر حساباته على إنستجرام وفيس بوك وتويتر، وضع تعليق مناسب على صورة جمعته مع صديقه النجم كريم عبد العزيز، داخل السيارة، حيث نشر حلمى الصورة مع كريم، صحبها بتعليق: "حد عنده تعليق أكتبه على الصورة دى؟ وهكتب اسمه عليه".

احمد حلمي وابنته