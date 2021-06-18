شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفراح × أسبوع بالوسط الفنى.. البداية بزفاف فراج وبسنت والختام مع ابنة علا غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن موسم الأحزان الذى عانى منه أبناء الوسط الفنى خلال الفترة الماضية انقطع خلال الأسبوع الماضى، فبعد فترة باتت معتادة من الأحزان إثر رحيل قامات فنية كبيرة لنجوم من الوسط الفنى مؤخراً، وتحديداً فى عام 2021، أو ذوى هؤلاء النجوم ممن ودعوا آباءهم أوأمهاتهم.

وشهد الأسبوع الجارى عودة الفرحة إلى تصدر المشهد من جديد مع حفلات زفاف لـ 4 من نجوم الوسط الفني اثنان منهم دخلا عش الزوجية فى حين احتفل آخرين بابنيهما مثلما حصل مع علا غانم التى احتفلت بزواج ابنتها أمس، أو النجم مصطفى قمر الذى احتفل بحفل زفاف ابنه أول أمس.

الفرحة بدأت مع الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقى، حيث احتفلا بزفافهما وتصدر اسمهما التريندات مع المقاطع المصورة من احتفالهما بتلك المناسبة، وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم ممن حرصوا على مشاركتهم فرحتهما.



فراج وبسنت

ثم جاء اليوم التالى، وحفل زفاف آخر للفنان محمد على رزق، لترسم الابتسامة على وجه الحاضرين من أبناء الوسط الفني ممن شاركوا رزق فرحته.



محمد على رزق

بعد ذلك جاء حفل زفاف ابن مصطفى قمر، وأول فرحته حيث حرص على حضور الحفل أصدقاء قمر من الوسط الفنى، وتحديداً يوم الأربعاء الماضى، وذلك قبل يوم واحد من احتفال علا غانم بحفل زفاف ابنتها.



مصطفى قمر



ابنة علا غانم

الفرحة التى عاشها أبناء الوسط الفنى مؤخراً جاءت خلال عام صعب، ودع فيه الوسط الفنى فى أول 10 أيام من بداية 2021 فقط نحو 8 وفيات بدأت بالمخرج حاتم على، ثم امتدت إلى المؤلف الكبير وحيد حامد، وإلياس الرحبانى، بالإضافة إلى هادى الجيار، ثم لم تهدأ رياح الوفيات عند هذا الحد وإنما امتد الأمر لوداع حسن الرداد لوالدته، ثم رحيل عزت العلايلى فى بداية فبراير، فى حين رحل الفنان يوسف شعبان بنهاية الشهر ذاته.

سمير غانم واسرته

كما توفى المطرب الشهير على حميدة، وكان آخر الراحلين من أبناء الوسط الفنى ونجومه الكبار الراحل سمير غانم، الذى أثار خبر رحيله حالة كبيرة من الحزن بعد وفاته نهاية الشهر الماضى، وتحديداً يوم 20 مايو.