مخرج فيلم "نايا الغابة لها ألف عين": يسلط الضوء على حيوانات اختفت بسبب الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أقيم باليوم الثاني من فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية في دورته الـ٢٢، ندوة عن فيلم "نايا الغابة لها ألف عين"، وأدارتها الناقدة ناهد نصر، بحضور عدد من النقاد والمثقفين وبعض صانعي الأفلام.

ومن جانبه؛ قال المخرج الهولندي Sebastian milder، إنه استعان ببعض اللقطات الحية من كاميرات المراقبة، والهدف الأساسي من اختيار الفكرة هو سؤال "هل التكنولوجيا من المحتمل أن تكون وسيط بين الإنسان والحيوانات؟".

وأكد أنه لا يوجد من هذا العمل جزء آخر، والهدف الأساسي من تصويره تسليط الضوء على الحيوانات البرية التي اختفت بسبب وجود الإنسان.

أوضح المخرج أثناء الندوة التي أقيمت في قصر الثقافة، أنه حصل على ٢٠٠ ساعة من كاميرات المراقبة، مضيفا أنه استعان ببعض الأشخاص كنوع من أنواع الدراما.

وردا على سؤال: "هل كان مخطط أن تظهر حيوانات أخرى بجانب الذئب؟؛ قائلا: "في الحقيقة لا ولكن جاء هذا أثناء المونتاج".

الفيلم يناقش فكرة التطور التكنولوجيا التي أصبحت تراقب كل شيء وتحمي الحيوانات من وجود الإنسان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، ويقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.