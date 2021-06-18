طليقة تميم يونس تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت ندى عادل، طليقة الفنان تميم يونس، اليوم الجمعة، إنها تعرضت للاغتصاب الزوجي.

وذكرت ندى، في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، أن "الاغتصاب الزوجي" بالنسبة لها موضوع شخصي جدا، ودائما تحاول تجنب الحديث حوله لأن هذا الأمر ثقيل عليها للغاية.

وبكت موضحة أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي، مضيفة: "أنا اتحطيت في الموقف ده وأخدت سنة عشان أعرف أتكلم في الموضوع وأواجه الإنسان ده، ويوم ما واجهته هو نفسه قالي (آسف، طيب اضربيني، عايزك تضربيني أو تعملي أي حاجة عشان تحسي إنك أحسن)".

وقالت إنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ يدافعون عن الاغتصاب الزوجي ويرون أنه ليس مشكلة، وعقبت قائلة: "بتجربة شخصية، ده مشكلة".

ودعت إلى إطلاق حملة لتغيير القانون وتجريم الاغتصاب الزوجي في مصر، وقالت: "الاغتصاب الزوجي حتى السبعينيات لم يكن مجرما في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن الزوج يمتلك زوجته، لكن الأمر تغير هناك"، وطالبت بالتحرك لتغيير الوضع، قائلة: "عندي أمل لو فتحنا الموضوع واتكلمنا ممكن نغير القانون".

واختتمت: "عندي أمل إننا لو فتحنا الموضوع واتكلمنا فيه ممكن نعمل حاجة، أنا بيصعب عليّا إني مش عارفة اشتكي".

ومن جانبه؛ قال تميم يونس، في مقطع فيديو نشره عبر "ستوري إنستجرام": "ردا على الحاجات اللي بتسمعوها دلوقتي وبتُنشر في الصحافة بقول للصحفيين.. ده محصلش، ومش هيحصل أبدا أبدا، وأنا أول مرة أسمع عن حاجة زي كده زييّ زيكم بالظبط، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة زي كده".

وأضاف: "أنا مش هتخذ أي إجراء قانوني غير لما يبقى في تهمة واضحة وصريحة ومقدمة ضدي، وساعتها هتصرف بشكل قانوني ومش هعمل أي حاجة تانية، مش هكرر الأخطاء اللي أنا بقع فيها والناس بتستفزني عشان أقع فيها.. بس كده".

وعلّق الكثير من المشاهير على فيديو ندى عادل، ومن بينهم لاعب الاسكواش رامي عاشور وكتب: "أنت فتاة شجاعة قوية، التحدث بهذه الطريقة قوة كبيرة، ويجب تجريم الاغتصاب الزوجي".

وكتبت الفنانة سارة عبد الرحمن: "ما هذا الهراء!؟! هذا ليس جيدًا، هذا ليس جيدًا أبدًا! لا أستطيع أن أصدق أن روحك النقية مرت بهذا الأمر، أنا آسفة جدًا، أنا آسفة جدًا من أعماق قلبي، أنا آسفة لأني لم أتمكن من فعل أي شيء لحمايتك، أنا آسفة لأنك تتعامل مع هذا، أنا آسفة من فضلك أخبرنا كيف يمكننا دعمك، نحن هنا من أجلك، أنا هنا من أجلك".

وكتبت الفنانة سلمى أبو ضيف: "أنا آسفة جدًا لأنك مررت بهذا.. أنت حبيبتي قوية جدا"، وأيضا كتبت الفنانة هدى المفتي: "هذا أمر شديد، أنا فخورة جدًا بك، أحبك، أسمعك، أنا آسفة جدًا لأنك عشت هذا الأمر، أنتِ شجاعة جدًا" وغيرهم.