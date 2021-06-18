"حارقلك دمك".. رسالة غامضة لـ ياسمين عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت النجمة ياسمين عبد العزيز، مساء الجمعة، إن الصمت ليس ضعفا، ولكنه قوة.

ونشرت عبد العزيز، صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تتضمن رسالة غامضة وفيها: "تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة، ما بالك بقى لو عملت؟".

وعلّقت ياسمين قائلة: "الصمت مش ضعف.. الصمت قوة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل "اللي مالوش كبير" مع النجوم أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة "سينرجي"، وعُرض العمل في رمضان 2021.