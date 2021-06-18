إيمي سمير غانم تزور قبر والدها.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

زارت الفنانة إيمي سمير غانم، قبر والدها الفنان الكبير سمير غانم في الجمعة الرابعة له داخل قبره بعد رحيله عن عالمنا يوم 20 مايو، وتم دفنه عقب صلاة الجنازة عليه ظهر يوم الجمعة 21 مايو.

ونشرت إيمي، مقطع فيديو لها من أمام قبر والدها، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحبك".

واعتادت إيمي سمير غانم على زيارة قبر والدها كل يوم جمعة، منذ وفاته في مايو الماضي، وتقوم بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

جدير بالذكر أن جنازة سمير غانم شُيّعت من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.