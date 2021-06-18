بعد كارثة إعصار تاوكتا.. سوناكشي سينها تتبنى زرع الأشجار في مومباي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن ألحق إعصار تاوكتا الكثير من الاضطرابات في ولاية ماهاراشترا بالهند، فقد تقدم مشاهير بوليوود في زراعة الأشجار والعناية بهم وذلك لتحمل هذه الخسارة.

وبحسب موقع “bollywoodhungama” نشرت النجمة “سوناكشي سينها” منشورًا على Instagram حيث يمكن رؤيتها وهي تسقي النبات الذي تزرعه مع والديها “بونام” و”شاتروجان سينها”.

جاء في المنشور: # #Sonakshi Sinha تتبنى شجرة بعد اقتلاع عدد كبير من الأشجار بسبب إعصار تاوكتا.

وعند مشاركة المنشور شجعت الممثلة الجميع على زراعة الأشجار لإصلاح الضرر الذي أحدثه إعصار تاوكتا. كتبت الممثلة: “الآن يمكنك زراعة شجرة .. أو اثنتين .. أو ثلاثة !!! فقدت مومباي حوالي 2363 شجرة بسبب إعصار تاوكتا ونحو 348 منها كانت في منطقة K west Ward نفسها … كل الشكر لمساعد مفوض منطقة K west Ward السيد “موتي” وفريقه لبدء هذه المبادرة الرائعة حيث يمكن للأشخاص الواعين في المجتمع إعادة زراعة ورعاية الأشجار التي تم اقتلاعها!”.

على جبهة العمل ستظهر “سوناكشي” في فيلم Bhuj: The Pride Of India أمام “أجاي ديفجن” و”نورا فتحي” و”سانجاي دوت”. كما يتم إعداد الممثلة أيضًا لأول ظهور رقمي Fallen ، حيث ستلعب دور شرطية لأول مرة.