هل يخسر الأمير هاري وميغان ماركل صفقة الـ25 مليون دولار؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قام الأمير هاري وميغان ماركل ببث 35 دقيقة فقط من المحتوى عبر البودكاست (البث المباشر) في الصفقة التي أبرماها مع “سبوتيفاي” بقيمة 25 مليون دولار.

وكان رؤساء المنصة العملاقة للبث “يتطلعون إلى إطلاق واسع النطاق للعروض” هذا العام، بحسب ما أفاد موقع “الميرور” البريطاني.

لكن دوق ودوقة ساسيكس لم يتابعا البث منذ حلقة عيد الميلاد 2020، والذي ينشرانه تحت اسم منظمتهما التجارية “أرشويل أوديو”.

وأوضح الكاتب الملكي فيل دامبير أنّ هاري وميغان في إجازة أبوّة بعد ولادة ابنتهما ليليبت ديانا، وقال: “علمنا أنهما سيحصلان على إجازة قد تصل إلى خمسة أشهر وأن الأشخاص الذين يدفعون لهم الكثير من المال يتوقعون شيئًا في المقابل. يبدو أنهما يستخدمان الكثير من موادهما في وقت مبكر جداَ ويبذلان مجهوداً كبيراً لإبرام الصفقات والاتفاقيات مع الكثير من الشركات”.

وتابع متسائلاً: “قد يُطرح السؤال هنا عما إذا كانت مشاريعهما تفوق طاقتهما”. وشرح خبير العلاقات العامة مارك بوروفسكي احتمال أن هاري وميغان قد سجلا حلقات مسبقة وجاهزة للبث من الآن وحتى عام 2022.

وأضاف: “حتى لو لم يتم بث العروض حتى الآن، فمن المربح للشركة أن يكون لديها اتصال مع اثنين من أشهر الشخصيات في العالم. لكن ما سيقدّمه هاري وميغان سيخضع لمراقبة صارمة. ماذا سينتجان؟ ما الذي يدافعان عنه؟”.

وتابع: “قد يفسر إنجاب الطفلة وتعاملهما مع كورونا أيضًا التأخير. وقد يكون الأمر مختلفًا لو لم يكونا حريصين جدًا على التحكم الكامل في الإنتاج”.

وقّع هاري وميغان اتفاقًا لعدّة أعوام بهدف إنتاج البودكاست التي تروج “لأصوات متنوعة وملهمة”. من المفهوم أنهما لم يحصلا على أجرهما الكامل مقدماً، ولن يتم تسديد القيمة بأكملها إذا لم يتم استيفاء الالتزامات، بما في ذلك المحتوى الدائم.