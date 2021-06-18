“شكراً لأنك اخترتني”.. أحلام توجه رسالة لزوجها بمناسبة عيد زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة الإماراتية أحلام اليوم الجمعة في الثامن عشر من حزيران/ يونيو بعيد زواجها من السيد مبارك الهاجري.

ونشرت أحلام عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة تجمعها مع زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري، وأرفقتها برسالة حب وتقدير لزوجها.

وعلقت أحلام على الصورة قائلةً: “كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بين الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦”.

نفيد بالذكر أن أحلام طرحت في الفترة الماضية ألبومها الجديد “فدوة عيونك”، وتضمن الألبوم 26 أغنية منوعة، على جزأين، إذا تضمن الجزء الأوّل منه 11 أغنية وهي : “فدوة عيونك”، و”عيوني بس”، و”حزين”، و”زوبعه”، و”يا آدمي حس”، و”دفتر وممحاه”، و”الله يرحمه”، و”دمعة زرقا”، و”الفرقا”، و”خاطري ضايق”، و”ابن التراب”.

أمّا الجزء الثاني من الألبوم فتضمن 15 أغنية وهي: ”ما سألت عليك”، و”تمرد”، و”موعدنا الأخير”، و”لا يروح الليل”، و”سر معلن”، و”بعض الناس”، و”بعض الأوقات”، و”عشان إتتوب”، و”لابارك الله في الغياب”، و”تشرق الشمس وتغيب”، و”ما به تفاصيل”، و”تسولف عبرتي”، و”بريء”، و”خطاك اللاش”.