أحرجت المتطفلين.. سمية الخشاب توزع نصائحها على الجميع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الممثلة سمية الخشاب بإطلالة مميزة ولافتة، حيث نشرت صورتين لها عبر “إنستغرام” مرتدية فستاناً ضيقاً وقصيراً أظهر رشاقتها باللون الأسود، مملوءاً بالورود الكبيرة ذات الألوان الصيفية المبهجة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياجاً هادئاً أبرز ملامحها الجميلة وإطلالتها الناعمة، وكتبت: “جمالك يا مصر”.

وحرصت خلال الساعات الماضية على التواصل مع جمهورها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقدّمت العديد من النصائح لكثيرين منهم طلاب المرحلة الجامعية، وكذلك الثانوية العامة، وللفتيات للتخلص من الكآبة والقلق.

كما نصحت المتطفلين بألا يحاولوا التدخل في شؤون غيرهم، أو طرح أسئلة في أمور لا تخصهم.

ويشار إلى أنّ آخر أعمال الخشاب الفنية أغنية “أوعدك” التي غنتها مع المطرب عمر كمال، وطرحت على “يوتيوب” منذ فترة قصيرة، كما شاركت في الموسم الرمضاني السابق 2021 بمسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وهبة مجدي.