بـ”لوك” شبابي.. هاني شاكر يعلن عن “لو سمحتوا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن أثار الجدل بإطلالته التي تشبه شخصية شارلوك هولمز التي ظهر بها على الملصق الدعائي لأغنيته الجديدة، أعاد هاني شاكر نشر بوستر جديد عبر “إنستغرام” يحمل اسم أغنيته الجديدة، وعلق كاتباً “قريباً”.

تحمل الأغنية الجديدة اسم “لو سمحتوا” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، وظهر في البوستر الجديد بإطلالة شبابية بحتة، مرتدياً “تيشيرت بيضاء” وفوقها قميص جينز باللون السماوي، وجاء السروال باللون الكافيه مع حذاء رياضي أبيض.

وكان شاكر قد نشر أمس الأول ملصقاً تشويقياً للأغنية عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بدا فيها بـ”نيولوك” مختلف، كان أشبه فيه بشخصية شارلوك هولمز الشهيرة، حيث ارتدى قبعة للرأس وأمسك بـ”بايب” للسجائر، ما أثار دهشة متابعيه وجمهوره الذي لم يتعود من قبل هذه الإطلالة المختلفة.

كما قام تامر حسين بنشر الملصق الدعائي الأول عبر إنستغرام، وكتب قائلاً: “وزي ما في لوك متغير كده تماماً لأستاذ هاني شاكر اللي باتشرف بتاني تعاون معاه… الكلام واللحن والمزيكا متغيرين وجُداد عليه”.

يشار إلى أنّ آخر أعماله دويتو غنائي مع أحمد سعد بعنوان “يا بخته” وقد حقّق نجاحاً كبيراً، بعد أن تم طرح الأغنية بطريقة الفيديو كليب على “يوتيوب”.