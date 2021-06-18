الإمارات تمنح المخرج المصري محمد سامي الإقامة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المخرج المصري محمد سامي، الجمعة، حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمنح الإمارات الإقامة الذهبية لمن تتوافر فيه كافة الشروط التي تخوله الحصول على مثل هذه الإقامة التي أقرتها البلاد، للاحتفاء بأبرز المبدعين العرب في كافة المجالات.



وقال الفنان المصري في منشور على صفحته في موقع "إنستجرام": "كل الشكر والاحترام إلي دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلي الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن وعلي الاهتمام بتطور الفن العربي وانتشاره عالميا، تحية من القلب إلي هذه البلد العظيمة الجميلة ودائما في تطور وازدهار وأمان هي وبلدي العظيمة مصر".





يذكر أن العديد من المشاهير قد سبقوا محمد سامي في الحصول على الإقامة الذهبية للإمارات، بينهم المطرب المصري هاني شاكر والفنانة المصرية نيللي كريم، والفنان المصري محمد رمضان، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها راغب علامة، وناصيف زيتون، وقصي خولي، ومروان خوري، وغيرهم من النجوم.