شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد ضيف عروض comedy club على مسرح جراند طيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مسرح جراند طيبة، الأحد المقبل، العروض المسرحية لمشروع comedy club ، وتقوم فكرته على تقديم 3 عروض مسرحية للجمهور فى الليلة الواحدة، وأولى هذه العروض؛ ليلة الدخلة، جواز صالونات، فلانتين داى، زمن كل مسرحية ساعة ونصف

العروض من إخراج تامر كرم، ويشارك النجم بيومى فؤاد كضيف شرف، وتقدم على مسرح جراند طيبة بداية فى تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أن المخرج تامر كرم أعاد الفنان هانى رمزى إلى المسرح من خلال مسرحية أبو العربى، بعد غياب حوالى 18 عاما منذ آخر عمل قدمه مسرحية "كده أوكيه" هي كوميدية غنائية استعراضية بها مشاعر إنسانية.

ويخطط النجم هانى رمزى لعرض مسرحية "أبو العربى" في السعودية والكويت خلال الفترة المقبلة، والمسرحية أعادته إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عامًا عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت "كدة أوكيه" عام 2003.

ويشارك في البطولة معه حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى وآخرون، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.