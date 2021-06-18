بروتوكول خاص للحمل والإنجاب في العائلة المالكة البريطانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لطالما كانت حالات الحمل والولادة الملكية أمراً بالغ الأهمية ومحاطاً بالاهتمام، وحتى الآن لا تزال هذه الأمور تلفت الانتباه، ولكن ما لا يعلمه معظم الناس أنَّ هناك إجراءات وبروتوكولات صارمة يجب على أفراد العائلة المالكة اتباعها في الحمل، والتي نستعرضها فيما يلي:

الملكة أول من يعلم

يجب أن تكون الملكة أول شخص يتم إبلاغه بخبر الحمل، وهذا بروتوكول يجب أن يتبعه كل فردٍ في العائلة المالكة البريطانية، مهما كانت مكانته أو رغبته في الخصوصية.

حفلات البيبي شاور والكشف عن جنس المولود

يمنع البروتوكول الملكي إقامة حفلات البيبي شاور، والكشف عن جنس المولود منعاً باتاً. يُذكر أنَّه على الرغم من ذلك أقامت ميغان ماركل حفل بيبي شاور لطفلها آرتشي.

قيود السفر

وفقاً للقاعدة الملكية، إذا توقعت إحدى أفراد العائلة المالكة البريطانية طفلاً، فيجب أن تحد من رحلات سفرها وتجنُّب السفر دولياً.

موعد الإعلان

يتم الإعلان عن الحمل الملكي بعد 12 أسبوعاً فقط، وهذا واحد من أكثر البروتوكولات التي يتم اتباعها بدقة، ولا يصدر أفراد العائلة المالكة إعلاناً حتى نهاية الثلث الأول من الحمل.

الطبيب

على عكس الأوقات الحالية، اعتادت نساء العائلة المالكة الإنجاب في مساكنهن بدلاً من المستشفيات. وبغض النظر عن مكان الولادة، فإنّ القابلات جزء مهم من العملية، كما يكون لكل سيدة في العائلة المالكة طبيب نساء وتوليد شخصي.

الموضة الملكية

خلال فترة الحمل، يجب على نساء العائلة المالكة ارتداء أحذية مغلقة الأصابع، وتجنب الأحذية المُسطَّحة، أو الأحذية الرياضية المريحة.

مكان الإعلان

هناك مكان محدد لإعلان حالات الحمل في العائلة المالكة، حيث يتم إصدار إعلانات الميلاد الملكية على حامل لوحات ذهبي خارج قصر باكنغهام، والذي يظل معروضاً لمدة 24 ساعة٬ إذ يعود هذا التقليد إلى عام 1837، عندما أصبح قصر باكنغهام المقر الرسمي للعائلة الملكية.