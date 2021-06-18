شاهد كيف احتفل الممثل الأميركي سيلفستر ستالون بتخرج إبنته سكارليت روز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدا نجم أفلام الأكشن الأمريكي “سيلفستر ستالوني” فخوراً أثناء حفل تخرج أصغر بناته في حفل المدرسة الثانوية حيث ظهر “ستالوني” في لقطة عائلية مع زوجته “جينيفر فلافين” وبناته الثلاثة أثناء حفل التخرج.

وبحسب موقع “ميرور” لم يستطع الممثل البالغ من العمر 74 عامًا إخفاء ابتسامته بينما يشاهد “سكارليت”، 19 عامًا، تحتفل بنهاية المدرسة الثانوية لتصبح جاهزة لمواجهة عالم العمل.

في صورة جديدة تمت مشاركتها على Instagram الخاص به، بدا الأب بقميص أبيض ناصع ونظارة شمسية، يقف على الجانب الأيسر من ابنته الصغرى “سكارليت” مع والدتها “جنيفر” 52 عامًا ، على يمينها.

وكتب بجانب الصورة: “مبروك التخرج من المدرسة الثانوية لابنتنا الرائعة سكارليت!”

كما انضمت أختاها الأكبر سنًا “سيستين” 22 عامًا و”صوفيا” 24 عامًا، إلى الصورة العائلية التي تبدو براقة تمامًا حيث بدت الشقيقات الثلاثة أنيقات في الفساتين الزهرية المماثلة للمناسبة الخاصة.

وحمَّل “سيلفستر” بعض اللقطات المنفردة لـ”سكارليت” وهي تقف بجانب بالون تهنئة أثناء احتفالها بإنجازها المهم.

في الأشهر الأخيرة الماضية احتفل “سيلفستر” بالكثير من الأحداث السعيدة في حياته الشخصية. فبجانب حفل تخرج ابنته “سكارليت” كان يوم ميلادها التاسع عشر في مايو، والذكرى السنوية الرابعة والعشرين لزواجه من “جينيفر” حيث تزوجا في حفل فخم في مايو 1997 وانتقلا معًا من قوة إلى قوة منذ ذلك الحين.