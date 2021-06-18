طليقة جيف بيزوس تتبرع بأكثر من ملياري دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الثالثة في أقل من عام، أعلنت “ماكنزي سكوت” إحدى أغنى السيدات في العالم والزوجة السابقة لـ”جيف بيزوس” – عن قيامها بتبرع ضخم بلغ أكثر من ملياري دولار موجه للأعمال الخيرية.

وبحسب موقع “Vanity Fair” كان مبلغ التبرع هذه المرة 2.74 مليار دولار تم تقديمه لـ 286 منظمة مختلفة، والتي تركز على الفنون والتعليم ومكافحة العدالة العرقية.

وأوضح تقرير من برنامج “Good morning America” أنه من بين الوجهات التي قامت “سكوت” بالتبرع لها: مسرح رقص هارلم بمبلغ 10 مليون دولار في أكبر تبرع له في التاريخ وجامعة تكساس بسان أنطونيو بمبلغ 40 ألف دولار.

وبذلك ترتفع قيمة تبرعاتها الخيرية منذ طلاقها من “بيزوس” في عام 2019 إلى أكثر من 8 مليارات دولار، يأتي معظمها في الأشهر الـ 12 الماضية ، بما في ذلك 4.2 مليار دولار من التبرعات التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي.

وفي منشور نشرته “ماكنزي سكوت” على تويتر كتبت أنها وزوجها الجديد “دان جيويت” بالإضافة إلى كوكبة من الباحثين والإداريين والمستشارين يحاولون التخلي عن ثروة منحتها أنظمة تحتاج إلى التغيير وأنهم يؤمنون باعتقاد متواضع بأنه سيكون من الأفضل ألا تتركز الثروة غير المتكافئة في عدد قليل من الأيدي.

كما أنها تخطط للتبرع بمعظم ثروتها والتي تٌقدر بـ59 مليار دولار .

وترجع تلك التبرعات بفضل إمتلاك “سكوت” لمقتنيات كبيرة لسندات شركة أمازون العملاقة.

وقد حصلت على هذه الثروة بعد طلاقها من “جيف بيزوس” مؤسس شركة أمازون في عام 2019 بعد زواج استمر 25 عاماً حيث حصلت على 4% فقط من سندات الشركة والتي كانت تقدر بـ36 مليار دولار في ذلك الوقت. ولحسن حظها فقد إرتفعت قيمة هذه السندات لـ74 % من قيمتها الأصلية.