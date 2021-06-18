حفيدة سوسن بدر تخطف الأنظار بحُسنها وتتلقى رسائل غزل من النجمات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة المصرية سوسن بدر متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة حفيدتها ملك التي أثارت انتباه الجمهور بسبب حُسنها وشبهها الكبير بجدّتها.

ونشرت بدر الصورة عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، وعلّقت عليها بطرافة: “اللي بـتعلّمني كل حاجة على إنستغرام… حفيدتي ملك”.

وحصدت ملك إعجاب عدد من النجمات من خلال تعليقاتهن التي تغزّلت بها، وعلى رأسهن نادية الجندي وعبير صبري وأروى جودة وجومانا مراد ومنى زكي وهند صبري.

وكانت بدر قد أعلنت أخيراً عن انتحال مجهول لشخصيتها وحذّرت منه متابعيها وأصدقاءها، ونشرت عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابها في “إنستغرام” صورة وأورفقتها بتعليق: “الرقم ده بيبعت واتساب للناس بيقولهم إنه أنا، أنا معرفش الرقم ده ولا صاحبه”.

يُشار إلى أن سوسن بدر شاركت في رمضان 2021 بثلاثة مسلسلات، هي: “النمر” مع محمد إمام وهنا الزاهد، “بنت السلطان” مع روجينا وباسم سمرة، و”بين السما والأرض” مع هاني سلامة ودرة.