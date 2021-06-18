نجوى كرم وتغريدة حب لـ بيروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعت النجمة اللبنانية نجوى كرم الله لخلاص العاصمة اللبنانية بيروت على اثر الاوضاع المتردية التي يشهدها لبنان، وشاركت الجمهور بصورة معبرة وجميلة لغروب الشمس في بيروت وعلقت عليها قائلةً: “ملائكة السماء تحميكي يا بيروت”.

ولاقت تغريدة نجوى كرم تفاعلًا واسعًا من المتابعين على موقع “تويتر”، وتحديدًا اللبنانيين الذين يعيشون أيامًا عصيبة في ظلّ ما يمرّ بها بلدهم.

من جهة أخرى، كانت نجوى كرم قد أحيت قبل أيام حفلًا غنائيًا ناجحًا ضمن الموسم الجديد من حفلات الرياض بالمملكة العربية السعودية، من تنظيم من شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

وكانت نجوى كرم قد طرحت منذ فترة أغنية جديدة بعنوان “بيروت” عربون وفاء ومحبّة إلى العاصمة اللبنانية التي ترفض الخنوع والإستسلام رغم أوجاعها، والأغنية من كلمات الشاعر روجيه فغالي، وألحان وسام الأمير وتوزيع داني حلو.