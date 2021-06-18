نوال الزغبي تُعلن عن مفاجأة.. ما هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية نوال الزغبي الميني ألبوم الذي كانت قد أعلنت في وقت سابق عن صدوره مع حلول موسم الصيف.

وكشفت نوال عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” عن أنها صوّرت يوم أمس الخميس أغنية خليجية من الألبوم مع المخرج اللبناني فادي حداد.

وبحسب ما صرحت نوال الزغبي سابقًا، يتضمن الميني ألبوم أغنيتين باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، وستصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي حققت نجاحًا لافتًا من خلال أغنيتين “أسعد لحظة” كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه و”بكلم خيالي” كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.