12 فيلماً من 16 دولة تتنافس في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن قائمة الأفلام المشاركة بمسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الخامسة للمهرجان.

وتنطلق فعاليات المهرجان في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.



وقال الناقد أندرو محسن، المدير الفني للمهرجان: "يتنافس على جوائز دورة هذا العام 12 فيلماً من 16 دولة، بينها 4 أفلام تسجيلية، وفيلم تحريك، ونسعد بضم فيلمين مصريين لمخرجتين، في عرضهما العالمي الأول".

وكشف أن أول الأفلام المشاركة في المسابقة هو الفيلم المصري التسجيلي "من وإلى مير"، سيناريو وإخراج ماجي مرجان، في عرضه العالمي الأول.



وخلال الفيلم تذهب المخرجة لتزور مير، القرية التي ولد فيها أجدادها، المكان الذي تركوه لكن ظلوا مرتبطين به، ولكن حينما تزور مير حاليا تكتشف مكانا يريد أغلب سكانه أن يتركوه.





وأكد أندرو أن مصر تشارك أيضا في المسابقة بالفيلم التسجيلي "أحلام منسية" سيناريو وإخراج مروة الشرقاوي، في عرضه العالمي الأول.

وتدور الأحداث حول شاب ثلاثيني، شاعر عامية موهوب، يكتشف في وسط مسيرة تألقه الفنية أنه مريض فشل كلوي حاد، فتبدأ رحلة يكافح فيها دفاعا عن أبسط حقوقه الإنسانية أثناء حياته اليومية، ويستكشف الفيلم رحلة مليئة بالمفاجآت تتبع فيها الكاميرا مشاعر متباينة بين خوف وأمل والكوميديا السوداء.





ويشارك أيضا في المسابقة الفيلم الروائي الياباني "أرستوقراط" (Aristocrats) سيناريو وإخراج سودي يوكيكو، في عرضه الأول في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتدور الأحداث حول امرأتين من خلفيات مختلفة إلى حد كبير، لكنهما تتنازعان الرجل نفسه، ويصور الفيلم الحياة في العاصمة لسيدتين من طبقتين اجتماعيتين مختلفتين.

كما تشارك أيضا كوستاريكا بالفيلم الروائي "شفق" (Aurora) تأليف وإخراج باث فابريجا، في عرضه الأول في أفريقيا والشرق الأوسط، بعد أن شارك في مهرجان روتردام في دورته الأحدث.

يجري الفيلم عن المهندسة لويزا البالغة من العمر 40 عاما، وتقدم ورش عمل إبداعية ملهمة للأطفال، ثم تصادف "يولي" البالغة من العمر 17 عاما، والتي تبين أنها قد حملت عن غير قصد، فتقرر لويزا مساعدتها، وهو ما يضعها في موقف صعب في مكان ما بين الصديق والمعلم والأم الرمزية.







ومن أوكرانيا يعرض الفيلم الروائي "طرق سيئة" (Bad Roads) تأليف وإخراج ناتاليا فورازبيت، في عرضه الأول بأفريقيا والشرق الأوسط، وكان الفيلم قد شارك في مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا.

والفيلم عبارة عن 4 قصص قصيرة تقع على طرق دونباس خلال الحرب، حيث لا توجد أماكن آمنة، ولا يمكن لأحد أن يفهم ما الذي يجري.

كما يتنافس على جوائز المسابقة أيضاً الفيلم التسجيلي "طريق إلى الوطن" (A Way Home) وهو إنتاج مشترك ما بين بلجيكا وفرنسا والمغرب، وإخراج كريمة السعدي.



وتدور أحداث الفيلم بعد سنوات من الانفصال، حيث تجدد المخرجة علاقتها بوالدتها عائشة، التي تعاني الآن من مرض ألزهايمر وتنتقل من بروكسل إلى طنجة.





وللجانب الإنساني نصيب في المسابقة من خلال الفيلم التسجيلي "الجنة تحت أقدامي" (Heaven Beneath My Feet)، وهو إنتاج مشترك بين لبنان وفرنسا والأردن، تأليف وتصوير وإخراج ساندرا ماضي، ويقدم الفيلم قصة 3 لبنانيات يكافحن من أجل الحفاظ على حقهن في حضانة أطفالهن.

ومن تشيلي يعرض الفيلم الروائي "فيرونيكا" (La Veronica) سيناريو وإخراج ليوناردو ميديل، في عرضه الأول في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتدور الأحداث عن فيرونيكا وهي زوجة لاعب كرة قدم شهير، من أجل أن تكون الوجهة الجديد لحملة الجمال، تحتاج إلى أكثر من مليوني متابع، وتكون فيرونيكا مستعدة للقيام بكل ما يلزم للوصول لهذا العدد.







كما يتنافس في المسابقة أيضا الفيلم الروائي "آخر أيام الربيع" (Last Days of Spring)، وهو إنتاج مشترك بين هولندا وإسبانيا من إخراج إيزابيل لامبرتي.

وتدور الأحداث في بلدة شانتي بالقرب من مدريد، حيث تضطر مجموعة من ساكني الأرض بوضع اليد إلى مغادرة منازلهم المبنية بالجهود الذاتية عندما تباع الأرض التي يعيشون عليها.

ولأفلام التحريك نصيب في المسابقة من خلال فيلم "حربي المفضلة" (My Favorite War) وهو إنتاج مشترك بين لاتفيا والنرويج، سيناريو وإخراج إيلزي بوركوفسكا جاكوبسن، في عرضه الأول بأفريقيا والشرق الأوسط.

يعرض الفيلم قصة ذاتية للمخرجة إيلزي عن نشأتها في لاتفيا بالاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. قصة البلوغ وطريق الهروب الشخصي من عمليات غسل العقول التي قام بها النظام الاستبدادي.







كما يعرض من البرتغال الفيلم الروائي "تقديم" (Submission) سيناريو وإخراج ليوناردو أنطونيو، وتدور الأحداث حول تعرض لوتشيا للاغتصاب على يد زوجها وتوجه إليه الاتهام. بمساعدة المدعي العام، ماريا جواو كوريا، وفيه تحارب لوتشيا النظام القانوني البرتغالي لإجبار زوجها، ابن نائب المدعي العام، للمثول أمام المحكمة.

ومن الأرجنتين يعرض الفيلم الروائي "الكلب الذي لا يكف عن النباح" (The Dog Who Wouldn't be Quiet) للمخرج آنا كاتز، في عرضه الأول في أفريقيا والشرق الأوسط، وقد شارك الفيلم في مهرجاني روتردام وصندانس في بداية العالم الحالي.





وتدور الأحداث من خلال سيباستيان، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، يعمل في سلسلة من الوظائف المؤقتة ويعتنق الحب في كل فرصة سانحة، ويتحول سيباستيان من خلال سلسلة من اللقاءات القصيرة بينما العالم على مشارف نهاية ممكنة.



يذكر أن مهرجان أسوان يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة بلان، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة أكت.

ويكرم في الافتتاح النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة دنيا سمير غانم، فيما يكرم في الختام المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.

