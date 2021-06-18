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المدرسة العربية للسينما تحتفى بالمخرج بيتر ميمى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الخميس، بمركز الإبداع الفنى ملتقى المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، التابعة لقطاع الصندوق، ولقاء مفتوح مع المخرج بيتر ميمي، حاورته فيه الدكتورة منى الصبان مديرة المدرسة، وبحضور عدد كبير من طلبة المدرسة والصحفيين والإعلاميين.

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وعلقت منى الصبان على اللقاء قائلة: "كان لقاء عميق وشيق مع المخرج بيتر ميمى خريج المدرسة العربية للسينما والتليفزيون.. وكانت مناسبة رائعة أيضا حيث قام الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية بتكريمى بمناسبة حصولى على جائزة الدولة للتفوق".

وخلال الندوة استعرض "ميمى" تجربته الفنية قائلا إنه تعرض للعديد من العقبات خلال بداية مشواره، إذ بدأ بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، ثم إخراج الأفلام الطويلة مرورا بمسلسلات الأب الروحى وكلبش وحتى مسلسل الاختيار بجزئيه 1، 2 الذى يعد وثيقة للأجيال القادمة التى لم تشهد الأحداث التى مرت بالبلاد خلال السنوت القليلة الماضية.

MO Nasa

MO Nasa

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