شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس استعداد نانسى عجرم لحفلها اليوم بالقاهرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو من استعداداتها لحفلها اليوم في القاهرة، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، والتي ظهرت من خلاله وهي تقوم ببروفه مع أعضاء فرقتها قبل انطلاق الحفلة في القاهرة.

تأتى تلك الحفلة بعد أسبوعين من موجة انتقادات تعرضت لها الفنانة نانسى عجرم بعدما أحيت حفلا غنائيا فى القاهرة بعد أيام من وفاة حماتها.

ففى 28 مايو الماضى، نعت نانسى عجرم والدة زوجها الدكتور فادى الهاشم ودفنها فى الثانى من يونيو الجارى وفى نعيها قالت: "يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب والحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللى منحبّن".





وبعد ساعات من دفن حماتها، فوجئ جمهور النجمة اللبنانية بانتشار مقطع فيديو وهى تغنى فى حفل خاص ورغم ظهورها بإطلالة سوداء اللون لكنها تعرضت للانتقادات العديدة وتباينت الآراء حول عدم اعتذارها عن الحفل أو كونها مضطرة وفقا لالتزاماتها التى ستعرضها ربما لدفع تعويض أكبر إذا قررت الانسحاب أو الاعتذار عنه، بينما جانب آخر من جمهور نانسى دافع عنها ورأى أنها رغم مشاركتها وغنائها يبدو الحزن على ملامحها.