شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرحان مؤلف الاختيار 2: نفسى أقدم حياة الشهيد إبراهيم الرفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل "الاختيار 2"، الذى عرض خلال موسم رمضان الماضى نجاحا كبيرا للغاية، سواء على المستوى الجماهيرى أو النقدى، لما يتضمنه المسلسل من حكايات وبطولات لرجال الشرطة والجيش المصرى، معظمها بطولات تعايش معها المصريون على مدار السنوات الماضية، فضلا عن احتواء المسلسل عن مجموعة كبيرة النجوم الذين يتمتعون بقدر كبير من الموهبة والجماهيرية فى مقدمتهم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

”الخليج 365” حرص على تكريم مؤلف العمل هانى سرحان في ندوة فنية عقدها مع قسم الفن، تحدث خلالها عن كواليس كتابته للمسلسل على مدار 9 أشهر، وأصعب المشاهد التي كتبها، والتعاون مع نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وتفاصيل أخرى كثيرة تضمنتها الندوة، منها:

هل كان من الصعب أن تستعين بخيالك كمؤلف فى ظل وجود قصص واقعية وحقيقية فى "الاختيار 2"؟

من الأشياء الصعبة فى "الاختيار 2" تقديم ملفات ووقائع حقيقية والناس عاشتها وشافتها فى إطار درامى مشوق، وأن تجبر المشاهدين على متابعة العمل دون ملل أو كلل، لأننا بنعمل مسلسل لو المشاهد شعر بملل هيشوف مسلسل تانى خاصة مشاهد شهر رمضان، فكان يجب أن نقدم الوقائع بشكل درامى جاذب، ووضعت بعض اللمسات الكوميدية لأن حياة الضباط الحقيقية فيها جانب من الضحك والمرح، واستغليت وجود نجمى كوميديا في الأساس مثل كريم عبد العزيز وأحمد مكى، بأن أضع في المسلسل خط كوميدى.

رغم نجاحك الكبير كمؤلف فى الأعمال التى سبق وكتبتها إلا أنك مُقل فى التواجد، وأيضا بعيدا عن السينما فما تعليقك؟

أنا بالفعل بطىء جدا، وبشتغل عمل واحد فى السنة لأنى باخد فترة كبيرة في الكتابة والتحضير والمذاكرة بسبب حرصى إن العمل يطلع فى أحسن صورة، وده لأنى كمان بكتب لوحدى مسلسل 30 حلقة في شهر رمضان ده عمل شاق وصعب جدا، ولكن مؤخرا أخدت بالى إنى لازم أحاول أعمل مسلسلات صغيرة فى الفترة المقبلة خارج موسم رمضان مثل مسلسلات الـ7 حلقات والـ 15 حلقة، وبالنسبة للسينما أنا مضيت فيلم مهم وأنا في مرحلة الكتابة حاليا.

وكيف ترى مسلسلات الـ7 حلقات والـ15 حلقة، وما رأيك فيها؟

أنا متحمس جدا لفكرة المسلسلات الصغيرة، لأن فى أفكار كثيرة لا تصلح أن تكون 30 حلقة، بجانب أن العالم كله متجه لعرض المسلسلات على المنصات وأن المسلسل يكون صغير عشان ممكن المشاهد يتفرج عليه في يوم واحد أكنك بتتفرج على فيلم.

بعد تقديمك لشخصيات وطنية فى الاختيار 2، من الشخصية التى تتمنى تقديمها فى مسلسل جديد؟

الشخصية التى أتمنى كتابتها هى قصة حياة الشهيد إبراهيم الرفاعى لأنه بطل أسطورى، ورجل عظيم، عمل إنتصارات كبيرة لمصر وعمل حاجات مهمة جدا في الفترة من 67 إلى 73، فانا أتمنى جدا تقديم قصة حياته.

كلمنا عن مشوارك فى الكتابة منذ البداية ورحلة قدومك من المنصورة للقاهرة؟

أخدت ورش كتابة مع السيناريست تامر حبيب، واشتغلت فى فترة بالإعلانات والبرامج، وبعدين دخلت ورشة كتابة أحمد أمين راضى لمدة عامين، وخرجت بعدها عملت مسلسل "الأب الروحى"، وبعدها كلمنى ياسر جلال كلمنى وعملنا مع بعض مسلسل "لمس اكتاف"، ثم مسلسل "الفتوة"، وأخيرا مسلسل "الاختيار 2"، وجئت للقاهرة من المنصورة بعدما شجعتنى والدتى ووالدى، والحمد لله نجاحى هذا بفضل ربنا ورضا والدى ووالدتى عنى، وأكتر لحظة بنتظرها بعد أى عمل هو رأى والدى، والحمد لله إنه فخور بى وهو سعيد جدا بتجربة مسلسل "الاختيار 2".

وكرم ”الخليج 365” المؤلف والسيناريست هانى سرحان، بعد نجاح مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض طوال شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا للغاية، وكان في استقبال المؤلف هانى سرحان الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وأهدى له الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، درع المؤسسة تقديرًا للنجاح الذى حققه بمسلسل "الاختيار 2".







