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كارلا تغازل صموئيل بصور من كواليس الموسم الرابع لـ Elite

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القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من عرض الموسم الجديد لمسلسل الدراما الإسباني Elite، وتصدره لقوائم الأكثر مشاهدة في بعض من الدول عبر المنصة الأمريكية، حرصت النجمة العالمية إستر إكسبوزيتو، صاحبة شخصية الماركيزة كارلا، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور من كواليس الموسم الرابع عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.

وتواصل النجمة العالمية، مشاركة متابعيها بتصدر الموسم الجديد لقوائم المنصة الأمريكية، حيث أن المسلسل الإسباني من أشهر الأعمال الدرامية التى حصدت شعبية كبيرة خلال وقت قصير من عرضها.

 

اشتهر مسلسل الدراما الإسبانى Elite بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد الإغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خاليا من أغلب هذه المشاهدة، إلا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

الموسم الثالث من مسلسل Elite احتوي على الكثير من المشاهد التى تساعد على التعاطف مع أكثر الشخصيات تعاطفا، وأبرز أن لكل منهم جاب جاص به، لم يكشفه للكثيرين، جنبا إلى محاولاتهم المتعددة فى إنقاذ ما تبقى منهم، والحفاظ على صداقتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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