شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يكثف ساعات تصوير "الجريمة" للانتهاء من الفيلم خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أحمد عز والمخرج شريف عرفة، تصوير أحداث فيلمهما "الجريمة" بشكل مكثف، للانتهاء من تصويره خلال الأسبوع المقبل، تدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن، حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفى النهاية يقع فى جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث فى إطار مشوق.

فيلم "الجريمة" من بطولة أحمد عز ومنة شلبى، وتدور أحداثه فى السبعينيات، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم بقيادة المخرج شريف عرفة.

وينتظر عز عرض فيلم العارف يوم 14 يوليو المقبل ويشاركه البطولة أحمد فهمى ومصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، ويعد من الأعمال الضخمة انتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

يشار إلى أن أحمد عز شارك خلال موسم رمضان الماضي بمسلسل "هجمة مرتدة" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ومن المقرر إنتاج جزء ثانى له ليعرض بموسم رمضان 2022 المقبل.