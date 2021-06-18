شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب عن خبر زواجها من عمر كمال: عندى طاقة إيجابية ومش فاضية للجواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سمية الخشاب لـ"الخليج 365"، ردا على ما نشر فى بعض مواقع السوشيال ميديا بصدد زواجها من مطرب المهرجانات عمر كمال، بعدما قدم الاثنان معا ديو غنائى بعنوان "أوعدك" "أنا بصراحة اتعودت على الكلام ده بعد كل شغل أعمله مع أى فنان".

وأضافت سمية الخشاب "وعلى السوشيال ميديا كل يوم بيجوزونى ويطلقونى، وبصراحة أنا دلوقتى مركزة فى شغلى، ومش فاضية للجواز، وأنا عندى طاقة إيجابية من النجاحات الأخيرة عايزة استغلها فى الشغل بس".

وعن أغنيتها مع عمر كمال، قالت سمية: سعيدة بنجاحها، والأهم إنها اكتسبت جمهور من الأطفال أصبح يردد الأغنية فى كل مكان، موضحة أنها من الممكن أن تكرر تجربة غناء المهرجانات ربما يكون المرة المقبلة بمفردها أو مع مطرب آخر غير عمر كمال.

يذكر أن سمية الخشاب قد طرحت أغنيتها الجديدة "أوعدك"، مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ أيام والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول.