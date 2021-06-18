شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج عروض أفلام مهرجان الإسماعيلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان الإسماعيلية، اليوم الجمعة، عرض عدد من الأفلام المشاركة فى المهرجان ضمن مسابقاته المختلفة، حيث يعرض فيلم نايا الغابة لها ألف عين وهير تبيز وأدعوك لإعدامي والأشرار، إضافة إلى عرض فيلم حمل الله وألم وعايشة وليلة واحدة وقفزة أخرى.

وفى سياق متصل أعلن المهرجان عن تقديم الدكتور سمير فرج، مدير عام مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، جائزة لأفضل فيلم مشارك بمسابقة الطلبة فى دورته الـ22 والتى يرأسها الناقد السينمائى عصام زكريا إهداء لاسم المخرج الراحل سمير سيف بقيمة 5 آلاف جنيه، إحياء لذكراه وتقديرا للدور الكبير الذى لعبه الراحل فى إثراء صناعة السينما.

الراحل سمير سيف ولد فى يوم 23 أكتوبر 1947 فى محافظة القاهرة، وبدأ الراحل سمير سيف مشواره السينمائى بالعمل كمساعد مخرج مع العديد من كبار مخرجى السينما أمثال "شادى عبد السلام، يوسف شاهين، حسن الإمام".

وفى عام 1976 قدم أول أفلامه كمخرج وهو فيلم "دائرة الانتقام" للفنان نور الشريف، وقام بالتأليف وكتابة السيناريو لعدد من الأفلام منها "المشبوه، عيش الغراب، المطارد، دائرة الانتقام، لهيب الانتقام.

ومن أشهر أعماله فى الإخراج السينمائى "المشبوه، شمس الزناتى، معالى الوزير، النمر والأنثى، احترس من الخط، الراقصة والسياسى، الشيطانة التى أحبتني، المولد، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، غريب فى بيتي".

جدير بالذكر أن الدكتور سمير فرج له باع طويل فى المجال السينمائى ليس فى التصوير فقط بل وفى الإنتاج والتدريس، حيث قام بتصوير وإنتاج أكثر من 150 فيلما وعملا فنيا مع كبار النجوم والجيل الجديد.