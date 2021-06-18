من الإصابة بـ"كورونا" إلى "تحتاج لأكسجين".. كيف تطورت حالة دلال عبدالعزيز الصحية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

تشغل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز جمهورها ومحبيها، ويواصل الجميع الدعاء لها بالشفاء والعودة إلى بيتها وابنتيها وفنها.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قالت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن ملف الصحة في نقابة المهن التمثيلية، إنها لا تعرف عن حالة دلال سوى أنها مستقرة، وأن أي جديد يخص حالتها، يعلنه المذيع رامي رضوان، زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم.

وفي السطور التالية نستعرض، كيف تطورت حالة دلال عبدالعزيز منذ الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا، وآخر ما نشره أفراد أسرتها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أبرز التصريحات التي تحدثت عن وضعها الصحي لـ"الخليج 365"، أو المداخلات التليفونية عبر البرامج التليفزيونية المختلفة.

١٧ يونيو

كتب رامي رضوان، على إنستجرام: "اللهم أكتب لها شفاءً عاجلاً لا يُغادر سقمًا يا رب، اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم وكل من تكرم بعمل عمرة باسمها".

١٦ يونيو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، إنها ما زالت تحتاج إلى أكسجين.

١١ يونيو

أوضح الإعلامي رامي رضوان، أن حالة حماته الصحية ما زالت غير مستقرة.

٦ يونيو

قالت دنيا سمير غانم، على إنستجرام: "لسه في العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابي، حالتها ماتسمحش إننا نقول لها خبر زي ده".

٥ يونيو

قالت نهال عنبر لـ"الخليج 365"، إن حالتها الصحية مستقرة ولا تشهد جديدًا.

4 يونيو

قالت نهال عنبر لـ"الخليج 365"، إن حالتها الصحية مازالت على ما هي عليه، ولم يحدث بها أي تطور أو تدهور منذ فترة "مفيش جديد".

٣١ مايو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ببرنامج "تحت الشمس": "مازالت تحت الرعاية الطبية، وتعاني من بعض تداعيات الإصابة بفيروس كورونا".

٣٠ مايو

كتب المنتج هشام جمال عبر حسابه على إنستجرام: "رجاء الدعاء بالشفاء للأستاذة دلال عبدالعزيز، لأنها لسه تعبانة جدا، ومحتاجة دعائكم والله".

٢٩ مايو

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ببرنامج "حضرة المواطن": "مازالت تحتاج للأكسجين بجرعات عالية".

٢٦ مايو

قال رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc": "أجريت مسحة مرتين والنتيجة سلبية لكورونا، لكن لم يحدث تعافي بشكل كامل".

وتابع "حاليا في مرحلة أعراض ما بعد كورونا، وهي أعراض شديدة يمكن تكون أشد من كوفيد نفسه".

٢٥ مايو

قالت نهال عنبر في تصريح لـ"الخليج 365"، إن حالتها الصحية تبقى على ما هي عليه، وأن حالتها مستقرة.

٢٢ مايو

أعلن رامي رضوان، عبر حسابه على فيسبوك، عن تعافي حماته دلال عبدالعزيز، وسلبية مسحة كورونا

٢١ مايو

نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وضعها على جهاز التنفس الصناعي، مؤكدة أن حالتها الصحية مستقرة.

١٧ مايو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ببرنامج "حضرة المواطن": "أستاذة دلال عبدالعزيز محتاجة متابعة".

30 أبريل

نقلت للمستشفى بصحبة زوجها الفنان سمير غانم، بعدما أعلن رامي رضوان، إصابتهما بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا في شهر مايو الماضي، بعد صراع مع المرض، وشهدت جنازته حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.