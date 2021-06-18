نهال عنبر تكشف لـ"الخليج 365" سبب إجرائها منظارا في المعدة.. وبماذا نصحها الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها مؤخرا منظارا في المعدة بسبب معاناتها مع "جرثومة المعدة".

وقالت عنبر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت أعاني خلال الفترة الماضية من تعب في المعدة، ولجأت بعد ما اشتد عليا التعب، إلى أحد الأطباء، وتم عمل تحاليل لي، أثبتت معاناتي من (جرثومة المعدة)".

وتابعت: "أخبرني الطبيب بضرورة عمل منظار في المعدة لإزالتها، والحمد لله عملتها وأصبحت بصحة جيدة حاليا عن الأول، وانتظم الأيام المقبلة في كورس علاج مع الطبيب".

وأوضحت، أن الطبيب أخبرها أن السبب يعود لتناولها بعض الخضروات دون غسلها بعناية فائقة، مشيرة إلى أن الفنانة يسرا نصحتها من قبل بوضع السلطة والخضروات في الخل لمدة ساعتين، إلا أنها كانت تكتفي بغسيلها بالخل فقط".

وأضافت، أن الطبيب المعالج لها، نصحها بالابتعاد عن تناول أي أطعمة مقلية أو بهارات أو توابل، لحين انتهاء كورس العلاج المحدد.

وكانت نهال عنبر، أعلنت إجرائها منظارا في المعدة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عملت منظارًا في المعدة.. الحمد لله طلعت شوية التهابات بسيطة في المعدة، وكتب لي علاج ليها.. بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدًا، الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدا ومحستش بتعب أثناء المنظار".

جدير بالذكر أن نهال عنبر شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "الطاووس" بطولة: "جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، ودانا حمدان"، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشرف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.