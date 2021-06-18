صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة والفن متعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان صبري فواز، إنه يرفض مصطلح السينما النظيفة، ويرى أن جملة الفن رسالة بها نوع من المبالغة.

وتابع في ندوة أقيمت اليوم الجمعة، ضمن برنامج تكريمه في الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة والتسجيلية: "مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة اللي بيقول كده ناس نفسها تتطهر في حياتها، ومصطلح الفن رسالة ده اوفر لان الفن متعة".

وأضاف "من يقول إن الفن رسالة وسينما نظيفة ده شخص ضعيف يحاول التشويش والتغطية على موهبته الضعيفة".

جدير بالذكر أن الفنان صبري فواز، شارك في السباق الرمضاني المنقضي، بأكثر من مسلسل، بينها "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، "خلي بالك من زيزي" مع الفنانة أمينة خليل، مسلسل "ولاد ناس" بطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد وفيق، ومجموعة كبيرة من الفنانين.