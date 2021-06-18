هذا ما فعلته "كورونا" بـ صبري فواز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان صبري فواز، إن تجربته مع فيروس كورونا، جعلته يقوم بالتنازل عن راحته لأجل تأمين مستقبل أولاده.

وأوضح في ندوة أقيمت بمناسبة تكريمه ضمن فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة: "بالفعل قدمت أكثر من دور هذا العام موسى وخلي بالك من زيزي وقصر النيل، بعكس ما مضى فقد كنت أقدم عملين فقط في العام لمدة ١١ سنة".

وتابع "هذا العام تنازلت فعلا ولكن التنازل كان عن راحتي وإعطاء المساحة لعزل التفاصيل وملامح الدور، ولكن هذا العام كان انشغالي أكبر في التمثيل".

جدير بالذكر أن الفنان صبري فواز، شارك في السباق الرمضاني المنقضي، بأكثر من مسلسل، بينها "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، "خلي بالك من زيزي" مع الفنانة أمينة خليل، مسلسل "ولاد ناس" بطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد وفيق، ومجموعة كبيرة من الفنانين.