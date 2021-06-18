المناخ يشارك بـ7 أفلام في مهرجان كان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مهرجان كان السينمائي عن الأفلام السبعة المدرجة في فئة مخصصة لموضوع المناخ ضمن دورته الـ74 التي تقام من 6 إلى 17 يوليو المقبل.

واعتبر المهرجان ذلك خطوة تهدف إلى "تجسيد" التزام المهرجان سينمائياً بالبيئة.



وقال المنظمون، في بيان، إن "السينما تساهم أيضاً سنة 2021 في الوعي (المناخي) والدفاع عن الكوكب"، علماً أن المهرجان يطبق هذه السنة سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من بصمته البيئية، كاعتماد السيارات الكهربائية والإقلال من استخدام الورق واقتطاع مساهمة مناخية من رسوم الحصول على بطاقة اعتماد لحضور العروض.





ومن بين الأعمال التي تُعرض في المهرجان فيلم لوي غاريل "لا كروازاد" من بطولة ليتيسيا كاستا، وفيه "يتولى الأطفال السلطة لحماية الكوكب".

أما الأفلام الأخرى فوثائقية، بينها "أنيمال" لسيريل ديون عن مراهقين ملتزمين مكافحة تدهور التنوع الحيوي، و"مارشيه سور لو" للممثلة والمخرجة آيسا مايغا عن آثار الاحترار على بلدة في النيجر، و"لا بانتير دي نيج" لماري أميغيه عن التيبت، و"بيغر ذان آس" لفلور فاسور عن ناشطين شباب، و"أنفيزيبل ديمنز" لراهول جاين عن التلوث في نيودلهي، و"فواياج دو تشيرنوبيل آ فوكوشيما" عن المخاطر النووية.