شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يعتذر لـ سميرة عبد العزيز عن إهانة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التى تعرضت لها من قبل النجم محمد رمضان، وقال أشرف زكى إنه ومجلس نقابة المهن التمثيلية يتقدمون بالاعتذار للفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن ما حدث معها مضيفاً: "إحنا طبعاً لسة عارفين باللى حصل لأنها لم تعلن ذلك من قبل".

وشدد أشرف زكى على أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام، مشيراً إلى أن مجلس إدراة النقابة وجموع الفنان المصريين فى حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذى يمس رمز كبير من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة سميرة عبد العزيز.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد كشفت فى أحد لقاءاتها الصحفية مؤخراً عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته فى أحد الأعمال الفنية التى قام ببطولته وقالت: "فضحنى لما رفضت أعمل أمه، وفى ناس شتمونى وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالى يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتى بتاخدى 20 ألف جنيه".