شكرا لقرائتكم خبر عن "مهرجان تريبيكا" بـ نيويورك يمنح الفيلم المصرى "سعاد" جائزة أحسن ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان تريبيكا السينمائى لعام 2021 والمقام فى مدينة نيويورك الأمريكية فى الفترة من 9 - 20 يونيو الجارى، جائزة أحسن ممثلة بالمناصفة لبطلتى الفيلم المصرى "سعاد" للمخرجة أيتن أمين، وهما بسنت أحمد وبسملة الغايش، وياتى ذلك بعد مشاركة الفيلم فى مهرجان كان السينمائى، فى الدورة الـ 73 وهو ما يعد أحد الإنجازات السينمائية المصرية بعد منافسات شرسة مع أفلام عالمية.

كان فيلم "سعاد" قد استكمل المسيرة الفنية للأعمال السينمائية المصرية المشاركة في مهرجان كان، والتي بدأت بمشاركة فيلم "دنيا" للمخرج محمد كريم الذي شارك في دورة المهرجان عام 1946، ومن ثم أفلام "ابن النيل" و"صراع في الوادي" للمخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، اللذين شاركا في الدورة الـ 1952 و1954، وفيلم "ليلة غرام" للمخرج الكبير أحمد بدرخان الذي عرض عام 1952.

ويتناول فيلم "سعاد" علاقة أختين في سن المراهقة بإحدى مدن دلتا النيل، حيث تعيش إحداهما حياة خاصة وسرية في العالم الافتراضى، وتم تصوير الفيلم في مدن مختلفة خارج القاهرة، واعتمد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية، وقد عُرض ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كان في دورة غير اعتيادية بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، حيث أُقيمت عروض الدورة الـ73 افتراضيًا في قائمة موحدة تضم 56 فيلمًا.