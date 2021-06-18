صبري فواز يجيب.. من هو المخرج صاحب الفضل عليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان صبري فواز، إن المخرج إسماعيل عبدالحافظ، هو صاحب الفضل الكبير عليه، ويدين له، لأنه من اكتشفه.

وأضاف فواز في ندوة تكريمه، التي أقيمت اليوم الجمعة 18 يونيو، ضمن فعاليات الدورة 22 بمهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة والتسجيلية: أدين له اكتشافي عندما كنت طالبا في مرحلة الدراسة.

وتابع "وعندما خطفني الإخراج المسرحي أيضا أرسل لي وأعادني للتمثيل وقال لي متبقاش حمار أصحابك سبقوك".

جدير بالذكر أن الفنان صبري فواز، شارك في السباق الرمضاني المنقضي، بأكثر من مسلسل، بينها "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، "خلي بالك من زيزي" مع الفنانة أمينة خليل، مسلسل "ولاد ناس" بطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد وفيق، ومجموعة كبيرة من الفنانين.