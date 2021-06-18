ريهام حجاج تعلن حملها من طليق ياسمين عبد العزيز

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"الخليج 365": كشفت الممثلة المصرية، ريهام حجاج، للمرة الأولى، عن حملها وأسرار زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، كما دافعت عن نفسها ضد النقد الذي طال ملابسها في مسلسل "لما كنا صغيرين".

وفوجئت حجاج، بسؤال الإعلامية بوسي شلبي: "أن شاء الله الـ بيبي يجي و ينور دنيتك أنتى و زوجك".

وردت ريهام عليها " تعرفي من فين محدش يعرف لسه"؟!

لـ ترد بوسي: "باين عليكي".

ولفتت خلال حوارها ببرنامج "سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، إلى أنها تحب زوجها، وأسرتها، وتريد أن تعيش فى سلام. وأضافت نافية عنها تهمة خطف زوج زميلتها بالقول: "زوجى قام بـ تطليق زوجته الأولى ياسمين عبد العزيز قبل الارتباط بعام".

ولفتت، إلى أنها تحب زوجها وزوجها يحبها، وترغب في أن يتركها الجميع في حالها ولا يتدخل في شؤونهما، مؤكدة أنها متزوجة على سنة الله ولا تقوم بارتكاب جريمة.

وعن تحليلها الشخصي لسبب الهجوم عليها ردت: "محمد حلاوة شخص مشهور ومعروف، و كان مرتبطاً بـ فنانة من قبل الزواج بي .. وطلاقه منها لم يكن معلوماً".