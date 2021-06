ديانا روس تعود بألبوم "Thank You" بعد غياب 15 عاماً

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365": كشفت أيقونة أغاني الـ "Soul" ديانا روس عن تفاصيل ألبومها الأول منذ 15 عامًا ويحمل عنوان Thank You، وهو تتمة لألبومها "I Love You" الذي طرح عام 2006.

وتم تسجيل الألبوم الجديد بالكامل في الاستوديو الخاص بها أثناء الوباء. وقالت مغنية Supremes السابقة في بيان: "هذه المجموعة من الأغاني هي هديتي لكم مع التقدير والحب".

"أنا ممتنة إلى الأبد لأنني أتيحت لي الفرصة لتسجيل هذه الموسيقى الرائعة في هذا الوقت".

صدرت الأغنية الرئيسية للألبوم منتصف ليل الخميس وهي من نمط البوب بلمسات مايعرف بال "غوسبل" أي الغناء الديني الذي تشتهر به كنائس مجتمع السود.



ولفت البيان كذلك إلى أنّ الألبوم الجديد "يبعث رسالة موسيقية قوية وشاملة عن الحب والعمل الجماعي، ومن خلال أغانيه المليئة بالسعادة والتقدير والفرح، يقرّ بصدق أنّنا في هذا كله معاً".

شاركت روس في كتابة 13 أغنية من Thank You بالتعاون مع جاك أنتونوف وجيمي نيبس وتايلا براكس وسبايك ستينت، وتعاقدت مع شركة Decca Records التي ستصدره في الخريف المقبل.

تبلغ روس الآن 77 عامًا ، وقد بدأت حياتها المهنية في موتاون في الستينيات ، وحققت النجومية مع فريق The Supremes ، في أغاني مثل Baby Love ، Stop! باسم الحب وأنت تبقيني معلقًا.

انفصلت عن المجموعة في عام 1970 واستمرت في طرح أكثر من 50 أغنية ناجحة تصدرت المخططات الغنائية، بما في ذلك Upside Down و Endless Love و Chain Reaction.

كانت آخر أغنية ناجحة لها هي دويتو مع Westlife بعنوان "عندما تخبرني أنك تحبني" ، والتي وصلت إلى المرتبة الثانية في عام 2005.

عادت إلى المخططات الأميركية، عندما تصدر ريميكس لأغنيتها الكلاسيكية Love Hangover (إنتاج عام 1976)، قوائم الرقص العام الماضي.

وكان آخر ألبومات النجمة البالغة 77 عاماً الذي يضم مواد أصلية ويحمل اسم Every Day Is a New Day قد صدر في عام 1999.

تجدر الإشارة إلى أنّه كان من المقرّر أن تقدّم روس عرضاً ضمن «مهرجان غلاستونبري» في 2020 قبل إلغاء الحدث بسبب كوفيد-19. ومن المتوقع أن تقوم بجولة في المملكة المتحدة في حزيران (يونيو) 2022.