سميرة عبد العزيز تكشف عن إهانة محمد رمضان لها في رسالة نصية

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"الخليج 365": كشفت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز أنها تعرضت للإهانة اللفظية من الفنان محمد رمضان، برسالة عبر تطبيق "واتس آب" خلال ندوة تكريمها بالمصري اليوم .

وقالت خلال حديثها: "وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".

وتابعت موضحة إن ذلك بسبب رفضها المشاركة في أحد أعماله التلفزيونية.

وأكملت مستنكرة: : "الحكاية بقت فلوس، بقت قيم مزيفة غير حقيقية، مفيش قيم ده سببه إن التليفزيون لا ينتج ولا مؤسسة السينما، وصوت القاهرة"، مؤكدة ضرورة عودة الدولة للإنتاج مرة أخرى.

يشار إلى أن سميرة عبد العزيز كشفت عام 2018 عن رفضها تجسيد دور أم محمد رمضان فى مسلسل "ابن حلال"، لأنه "ليس من المعقول أن تكون جسدت في أعمالها أدوار أم للعظماء ثم تؤدي في هذا العمل دور أم لبلطجي" حسب قولها.

وأضافت: "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي، بعد أن قمت بدور أم الإمام أبو حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، و"كوكب الشرق" أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".

كما نفت إهانتها محمد رمضان، بعد تصريح أدلت به في أحد البرامج التلفزيونية، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي قالت فيه إنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال" بسبب أنها "لا تنجب أمثاله".

وقالت بغضب "لقد حرفوا تصريحاتي في مواقع السوشيال ميديا بتفاهة، وزعموا أنني أرفض العمل مع محمد رمضان لأنه أسمر البشرة. رفضت الدور ليس لأنه محمد رمضان، فهو كفنان على عيني وراسي، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، وهو حر في اختيار الدراما التي يقدمها للجمهور، أنا رفضت الدور وهذا من حقي".

وتابعت: "عندما قلت في البرنامج أنني لا أنجب هذا، كنت أقصد البلطجي ولا أقصد محمد رمضان".