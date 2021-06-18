سبايك لي نجم ملصق مهرجان كان السينمائي هذا العام

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اختار مهرجان كان السينمائي وضع صورة المخرج الأميركي سبايك لي رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي هذا العام، على الملصق الخاص بالحدث السينمائي، على ما أعلن المنظمون الخميس.

ويصور ملصق المهرجان المخرج صاحب "النظرة الفضولية" بملامح الشخصية التي أداها في فيلمه الطويل الأول "شيز غاتا هافيت" (1986).

ويظهر في الملصق سبايك لي (بشخصية مارس بلاكمون أحد عشاق بطلة الفيلم الثلاثة)، محاطا بشجرتي نخيل، ما يوحي بأجواء مدينة كان وجادة الكروازيت الشهيرة.

وأشار المنظمون في بيان إلى أنهم اختاروا هذا الملصق "لأن التوق هائل للعودة إلى أجواء كان: شاطئ البحر وأشجار النخيل والشاشة السوداء" التي ستُعرض عليها الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.

وكان فيلم "شيز غاتا هافيت" الذي قُدم خلال فعاليات "أسبوعَي المخرجين" قد فاز بجائزة الشباب في فئة أفضل فيلم أجنبي في مهرجان كان سنة 1986.

ويُنتظر إعلان المهرجان الذي يقام بين السادس من تموز/يوليو والسابع عشر منه، عن الفيلم الذي سيُعرض خلال "العرض الأخير" بعد عرض الأفلام المشاركة في المسابقة، إضافة إلى أسماء الأعضاء في اللجنة التي يترأسها سبايك لي.

وكان سبايك لي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان سنة 2018 بفضل فيلمه "بلاكككلانسمان" عن شرطي أسود يخترق صفوف حركة "كو كلوكس كلان". وشكّل ذلك عودة سبايك لي إلى المهرجان بعد غياب 27 عاما، كما نال المخرج عن هذا الفيلم أول جائزة أوسكار خلال مسيرته.