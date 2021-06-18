"ديزني" تنتج أفلام رسوم متحركة قصيرة عن إفريقيا

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باريس: أبرمت "ديزني" التي تعوّل على سوق إفريقيا، شراكات مع عشرات الفنانين من هذه القارة لإنتاج سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة القصيرة بعنوان "Kizazi Moto: Generation Fire" تتوافر عالمياً على منصتها للبث التدفقي "ديزني بلاس" في نهاية 2022، على ما أعلنت الشركة الخميس خلال الدورة الستين لمهرجان أنيسي في فرنسا.

وقال نائب رئيس "ديزني" لشؤون الأعمال التحريكية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أوريون روس في مؤتمر مسجّل سلفاً إن كلاًّ من أفلام هذه السلسلة يجيب في عشر دقائق "بطريقة مختلفة تماماً عن سؤال واحد: كيف سيبدو مستقبل إفريقيا من وجهة نظر إفريقية".

وأضاف أن فنانين من زيمبابوي وأوغندا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا ومصر "سيعبّرون عن رؤيتهم الخاصة" في شأن مستقبل القارة.

وتستلهم الأفلام "تاريخ القارة الغني وثقافاتها المتنوعة"، ويمتزج في كل منها "الخيال والتكنولوجيا المستقبلية والكائنات الفضائية والآلهة والوحوش والحركة"، وهي تتوجه إلى جمهور "من كل الأعمار".

وسيكون استديو "تريغرفيش" من جنوب إفريقيا المنتج الرئيسي، فيما سيكون المنتج التنفيذي بيتر رامسي ("سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس").

وجاء الإعلان عن المشروع خلال مهرجان أنيسي، الملتقى المهم لأفلام الرسوم المتحركة، في وقت تركّز الدورة الحالية التي تختتم السبت على إفريقيا "ذات الإمكانات الهائلة"، على قول أوريون روس.

وكانت "ديزني" أعلنت في ديسمبر الفائت أنها أقامت شراكة "مع شركة الترفيه الإفريقية كوغالي لإنشاء مسلسل خيال علمي جديد يُعرض على "ديزني بلاس" سنة 2022". وأُطلق على هذا المسلسل عنوان "إيواجو" (اي "المستقبل" في اليوروبا ، إحدى لغات غرب إفريقيا) و"تجري أحداثه في نسخة مستقبلية من لاغوس (نيجيريا)".

كذلك تعرض قناتا "ديزني جونيور" و"ديزني بلاس" سنة 2023 مسلسلاً للأطفال بعنوان "كِيا أند ذي كيموجي هيروز" من إنتاج شركة "إي وان" الكندية، أبطاله شخصيات ابتكرها الجنوب أفريقيان كيلي ديلون ومارك دي.

ويروي المسلسل قصة البطلة الخارقة كِيا البالغة سبع سنوات والمولعة بالرقص وفنون القتال.