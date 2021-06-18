شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا.. صاحبة الوجه الملائكى اعتزلت الفن وتزوجت مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع بملامح ملائكية وجمال جذاب منذ ظهورها للمرة الأولى فى الوسط الفنى وهى طفلة صغيرة، حتى أصبحت نجمة بين أبناء جيلها، هى الفنانة المعتزلة نورا التى تحتفل اليوم بعيد ميلادها، اسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد بدرى وهى أخت الفنانة بوسى، وكان أول أعمالها وهى طفلة حيث قدمت فيلم "وفاء للأبد" واستطاعت أن تخطف الأنظار لها.

وشاركت نورا فى العديد من الأعمال مع كبار النجوم فقدمت بطولة فيلم "هذا أحبه هذا أريده"، مع الفنان هانى شاكر، كما شاركت النجم عادل إمام فيلم المحفظة معايا ، وكان آخر أعمال الفنانة المعتزلة نورا "الهربان" وقدمت فيه دور زوبا، وقررت نورا بعد ذلك اعتزال الفن وارتدت الحجاب، ومنذ ذلك الحين وأصبح ظهور نورا إعلاميا نادر جدًا.

تزوجت نورا مرتين كانت المرة الأولى من حاتم دى حاتم ذو الفقار، والمرة الثانية من أحد رجال الأعمال، وذلك بعد اعتزالها الفن لكنهما انفصلا بعد فترة، ومن أهم أعمالها "وفاء للأبد"، "الاعتراف"، "الليالى الطويلة"، "بيت من رمال"، "حياتى عذاب"، "غاوى مشاكل"، "ضربة شمس" ، "مهمة صعبة جدا" ، "كف وأربع صوابع" ، كما شاركت فى العديد من المسرحيات منها "لوكنده الفردوس" ، "فندق الأشغال الشاقة" ، "مين مايحبش زوبه" ، "حرم حضرة المحترم".