شكرا لقرائتكم خبر عن تقصد إيه؟.. كاتى بيرى تثير حيرة جمهورها بصورة لـ جينيفر لوبيز وبن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة الأمريكية كاتى بيرى حيرة جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستجرام"، بعد نشرها صورة رومانسية جمعت جينفر لوبيز وحبيبها بن أفليك، وجاءت تلك الصورة ضمن ألبوم صور لإجازة كاتى بيرى الحالية فى إيطاليا مع خطيبها أورلاند بلوم، ما جعل الجمهور يتساءل عن سبب نشرها للصورة.

ومن غير الواضح لماذا اختارت كاتى بيرى نشر هذه الصورة بين صور إجازتها، فقد تكون بهدف التعبير عن سعادتها للثنائى أو أنها نشرتها عن طريق الخطأ، خاصة فى ظل عدم وجود تاريخ لأى علاقة بين جميع الأطراف.



بوست كاتي بيري

وعلى الرغم من أن كاتى بيرى خلفت جينيفر لوبيز فى لجنة حكام "أمريكان أيدول"، إلا أن علاقتهما لم تتحدث عنها وسائل الإعلام بأى شكل.

يذكر أن بن أفليك وجينفر لوبيز كانا مخطوبين سابقاً في عام 2002، لكنهما انفصلا ودخل كل منهما في علاقة، ولكن بعد ما يقرب من 20 عاماً من الانفصال، أثارا إشاعات حول عودتهما إلى بعضهما في أبريل 2021، فور انفصال لوبيز عن خطيبها أليكس رودريجيز، ولكن منذ أيام أثبت الثنائي صحة هذه الأخبار بمقطع فيديو لهما وهما يقبلان بعضهما أثناء تناولهما العشاء.

من ناحية أخرى كشفت تقاريرعديدة خلال الفترة الأخيرة عن تحضيرات النجمين أورلاندو بلوم وكاتي بيرى إلى إقامة حفل زواج فخم للغاية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استقرارهما على هذا الأمر بصورة كبيرة، حيث يعيش الثنائى حياة ناجحة للغاية، خاصة بعد إنجاب ابنتهما الأولى "ديزي" التي تقترب من إتمام عامها الأول.

إلا أن موقع etonline تطرق إلى حقيقة الأمر من خلال تقرير كشف فيه عن التفاصيل الكاملة لذلك، مؤكداً أنه لا نية لهذا الأمر على الأقل في الفترة القريبة، نظراً لأن الثنائى لديهما ما يشغلهما بصورة أكبر، فـ كاتي بيرى تعتبر حالياً من أهم نجمات الغناء، وتحضر لأكثر من مشروع غنائى قوى فى الفترة المقبلة.