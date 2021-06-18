شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان قرطاج يكرم الموسيقى Ennio Morricone الحاصل على الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ56 خلال حفل افتتاحه واحد من أهم صناع الموسيقى التصويرية فى العالم Ennio Morricone "إنيو موريكوني" بمشاركة الأوركستر السمفونى "لويدجى شيروبينى" بفلورنسا.

إنيو موريكونى ( Ennio Morricone ) موسيقى إيطالى له العديد من الأعمال، خصوصا فى مجال الموسيقى التصويرية، حيث ألف ولحن الموسيقى التصويرية لأكثر من 500 فيلما، منها أفلام المخرج الإيطالى سيرجيو ليونى، ومنها: (من أجل المزيد من الدولارات، الطيب والشرس والقبيح، وحدث ذات مرة فى أمريكا ).



Ennio Morricone

نال موريكوني جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية أصلية فى عام 2016 عن فيلم " الحاقدون الثمانية " وحصل على جائزة الشرف الأكاديمية عام 2007، وفاز بـ3 جوائز جولدن جلوب، بالإضافة إلى 4 جوائز جرامى، و6 جوائز "بافتا"، وباع أكثر من 70 مليون ألبوم.

يشارك فى مهرجان قرطاج الدولى بدورته الـ56 الكثير من المطربين من دول عربية مختلفة ويحيي حفلاته الكثير من نجوم الطرب العربي، فمن تونس البلد التي تحتضن المهرجان العريق سيشدو في المهرجان المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق والمطربة شهرزاد هلال، ورحاب الصغير إضافة إلى سليم الجزيري، ومن فلسطين تشدو "دلال أبو آمنة" للمرة الأولى في تونس.



انيو موركوني

وتنطلق الدورة المقبلة لمهرجان قرطاج الدولي يوم 10 يوليو وتستمر حتي يوم 18 ببرنامج متنوع يجمع ما بين المسرح والعروض الفرجوية والموسيقية بمختلف ألوانها ، كما يتضمن البرنامج العديد من العروض الموسيقية الآلاتية التي تحمل توقيع عديد الأسماء ذات الصيت العالمي من بينها: الثلاثي جبران وتقسيم تريو، بيكرام غوش، كونشيرتو مالاغا، إضافة إلى ظافر يوسف في الاختتام.