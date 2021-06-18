شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تحتفل باليوم العالمى للموسيقى فى القاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برنامج احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر باليوم العالمى للموسيقى، والذى يوافق الاثنين 21 يونيو، ويتضمن ألوانا فنية متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية .

فى الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم فريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو وعازف الترومبيت الدكتور مجدى بغدادى مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية الموسيقية والغنائية .



اليوم العالمي للموسيقي

وعلى التوازى بمسرح الجمهورية تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرضا أعمق مما يبدو على السطح تصميم وإخراج مناضل عنتر، حيث يسعى من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والإضاءة والديكورات تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت فى العقل الإنسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية .



اليوم العالمي للموسيقي

وفى نفس التوقيت على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بمشاركة أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية حفلا بقيادة المايسترو حسن شرارة ومن إخراج حازم طايل يضم مجموعة من الأعمال الغنائية العالمية باللغات العربية، الإيطالية ، الإسبانية ، الفرنسية ، الإنجليزية منها ذكريات ، أرى ضوءا ، صوت الموسيقى ، طريقى ، نهر القمر وغيرها .. أداء إيمان مصطفي، مصطفي محمد، وليد كريم، عماد عادل، جولي فيظي، داليا فاروق، جاكلين رفيق، انجي محسن، امينة خيرت، عمرو مدحت، إلهامي أمين، عزت غانم، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم، نورستا المرغني، أسامة علي، أسامة جمال، برهان الدين فاروق .



اليوم العالمي للموسيقي

يذكر أن عيد الموسيقي بدأ لأول مرة فى 21 يونيو عام 1982 بفرنسا وأطلق فكرة إقامة العيد جاك لانج حين كان وزيراً للثقافة وموريس فلوري مدير الموسيقى والرقص وكانا يرغبان في إعطاء مكان للروك والجاز والغناء إلى جانب الموسيقى الأكثر كلاسيكية وأرادا تثمين إداء الهواة ، وتمكن عيد الموسيقى من الانتشار بشكل واسع خارج الحدود الفرنسية حيث أصبح مع مرور الوقت ظاهرة دولية تحتفل بها معظم دول العالم.