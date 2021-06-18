شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة اثنين من أعضاء جولدن جلوب.. والمنظمة تستنكر: قرار مخيب للآمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جمعية الصحفيين الأجانب فى هوليوود والمشرفة على جوائز جولدن جلوب بيانا لاستنكار قرار اثنين من أعضائها باستقالتهما من عضويتها، أمس الخميس، واصفة القرار بأنه مخيب للآمال، حيث أرسل ديدريك فان هوجستراتن من هولندا، و"وينتج يو" من الصين، بيانا للمنظمة وصفا به المكان بأنه أصبح "سام" للعمل.



جولدن جلوب

وقالت المنظمة فى بيانها الذى نشرته عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام": "فى الوقت الذى اختارت فيه الغالبية العظمى من أعضائنا أن يكونوا جزءًا من التغيير، من المخيب للآمال أن بعض الأعضاء قرروا محاولة تقسيم منظمتنا وزرع الانقسام والشك.. فى حين أن البعض قد يكون لديهم أجنداتهم الخاصة، فإن لمجلس الإدارة والعضوية فى HFPA هدف مشترك واحد - تمرير التغيير التحولى الذى تحتاجه مؤسستنا".

وتابعت: "رابطة الصحافة الأجنبية فى هوليوود هي منظمة تاريخها يمتد لأكثر من 75 عامًا .. حجم التغيير الذي أنجزناه حتى الآن ليس سوى البداية.. هذا وقت حاسم لمنظمتنا ، ونحن على استعداد للتعاون مع أعضائنا والمجموعات الخارجية لجعل هذا التغيير حقيقة واقعة".

واختتمت بيانها "نحن ممتنون إلى الأبد للأعضاء الذين قرروا الاستمرار في المسار خلال هذا الوقت التاريخي والمحاولة للمساعدة في جعل هذه الحقبة الجديدة حقيقة واقعة لـ HFPA"".

وكان النجم الأمريكي توم كروز، أعاد جوائز جولدن جلوب إلى جمعية الصحفيين الأجانب التي تشرف عليها، بعد شعوره بالغضب من عدم وجود تنوع في هيئة التحكيم من ممثلي المجتمع الأمريكي، وفقا لشبكة "cnn".

وتأتي هذه الخطوة وسط الجدل المتزايد حول HFPA - المنظمة التي تقف وراء The Globes بسبب افتقارها للتنوع، وتحديداً عدم وجود أعضاء من السود، كما تم إبراز الأسئلة الأخلاقية المتعلقة بالمزايا المالية لبعض أعضائها البالغ عددهم 87 عضوًا في تحقيق في فبراير.