شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الجامعة الأمريكية يستقبل "وهنا القاهرة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مسرح الفلكى فى الجامعة الأمريكية بوسط البلد، اليوم الجمعة، عرض "وهُنا القاهرة" تأليف وإخراج رشا الجمال لفرقة المسرح الخطير فى موسمها الثانى.





تمتد عروض الموسم الثانى حتى 30 يونيو الجاري، ويُقدم يوميا عدا يومى السبت والأحد، يبدأ فى تمام الساعة الثامنة مساءً عدا يوم الجمعة، الذى يشهد تقديم عرضين الأول يبدأ فى الساعة الخامسة مساءً والثانى فى الثامنة مساءً، وعرض يوم الاثنين 21 يونيو يبدأ فى الساعة السادسة.

ويضم العرض 6 لوحات، تحمل العناوين الآتية: "الشيطان همام"، "بنت لابسة ليموني"، "نشيد الولد"، "حوت مدينة نصر"، "أربعين شتا"، "اطلع فوق، انزل تحت".

"وهُنا القاهرة" بطولة: "مارسيل ميشيل ميلاد، محمد سعدون، محمد صبري، محمد مجدي، نادين خالد، نديم، وليد كمال، مصطفى حسن منصور، أكرم عماد لطفي، شهد حازم، جهاد حسام الدين، عبدالله النحاس" تأليف وإخراج رشا الجمال، تصميم إضاءة صابر السيد، إدارة خشبة المسرح هدير مصطفى، تصميم موسيقى مينا سامى، مساعدة مخرج دنيا حمدى السروي، مصمم جرافيك أحمد عبدالله.