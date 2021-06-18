صبري فواز: الأفلام القصيرة ممتعة وتتحرر من سيف الإيرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أقيم قبل قليل، ندوة لتكريم الفنان صبري فواز، ضمن فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة والتسجيلية، والذي انطلقت فعالياته مساء الأربعاء الماضي.

وقال صبري في الندوة التي أدارتها الناقدة فايزة هنداوي: "مستعد للعودة لتقديم الأفلام القصيرة لأنها تتحرر من سيف الإيرادات والأرقام وهي ممتعة، ولن أتردد إذا وجدت فيلم يستفز الممثل الموجود بداخلي".

جدير بالذكر أن الفنان صبري فواز، شارك في السباق الرمضاني المنقضي، بأكثر من مسلسل، بينها "قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، "خلي بالك من زيزي" مع الفنانة أمينة خليل، مسلسل "ولاد ناس" بطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد وفيق، ومجموعة كبيرة من الفنانين.