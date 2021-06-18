خاص| سميرة عبدالعزيز توضح حقيقة رسالة محمد رمضان.. هل وصفها بـ"الشحاتة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، على توضيح ما أثير مؤخرا حول تلقيها رسالة عبر تطبيق واتس آب من الفنان محمد رمضان، وصفها خلالها بـ"الشحاتة"، عقب حديثها عن رفضها القيام بدور أمه في أحد الأعمال الفنية، قائلًا لها "يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وانتي 20 ألف".

وقالت سميرة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن هذا الكلام حدث منذ فترة، تقريبا قبل أكثر من عامين وليس هذه الأيام، متابعة "الموضوع ده بقاله مدة وأنا مش زعلانة منه ولا أي حاجة، وده كلام قديم وحصل، وهو حر في الأدوار اللي بيختارها، وأنا حرة في الأدوار التي أختارها".

وأضافت: "لما اعتذرت عن تقديم دور والدته في مسلسل له، فرد عليا الرد ده، ومردتش أرد على كلامه وقتها، ولا زعلت، وقلت هو حر فيما يقبل وأنا كذلك، ومفيش أي كلام حصل بيني وبينه تاني من وقتها".

وأنهت حديثها: "السوشيال ميديا دي أصلها كلها نميمة، وأي حاجة غلط بيشغلوا بيها الشباب، وأنا مش بفتح السوشيال ميديا ولا بقرأ اللي فيها، ولا بشوف أي حاجة فيها، وأنا رافضاها تماما".

وكانت الفنانة سميرة عبدالعزيز، قالت في تصريحات صحفية، إن الفنان محمد رمضان سبها، قائلة "شتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال، وقالي يلا يا شحاتة.. أنا باخد ٢٠ مليون وانتي ٢٠ ألف" .

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سميرة عبدالعزيز، كان مسلسل "القمر في آخر الدنيا" بطولة عمرو عابد، بشرى، ثراء جبيل، هشام إسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة.