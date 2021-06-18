بالفيديو والصور| أحدث عروس بالوسط الفني.. أماني كمال ترقص وتغني قبل عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة الشابة أماني كمال، مع أسرتها ومجموعة من صديقاتها، قبل ساعات من عقد قرانها، والمقرر له مساء اليوم الجمعة في التجمع الخامس.

ونشرت أماني صورًا وفيديوهات من الحفل، وغنت ورقصت على أنغام أغنية "إيرما لادوس" للفنانة الراحلة شادية، وكذلك على أغنية للمطربة أمينة.

أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "الدايرة" أمام الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة إيمان العاصي، الفنانة مها أبو عوف، الفنان عماد رشاد، الفنان محمد علاء، الفنان تامر شلتوت، الفنان محمد علي رزق، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج،